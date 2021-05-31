Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу россиянки Сапеги на ее задержание

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки Протасевич и Сапега были сняты с рейса и задержаны. Протасевич еще в ноябре 2020 г. объявлен белорусскими властями причастным к экстремизму и терроризму, а возглавляемый им тогда Nexta — экстремистским за освещение протестов в стране летом-осенью того же года. В ответ на задержание европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии, ряд перевозчиков уже обходит его, выполняя рейсы на восток.