Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу россиянки Сапеги на ее задержание
Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги, которую сняли с рейса вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом сообщает ТАСС.
«Жалобу защитника, адвоката Филановича на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», — заявил судья по итогам заседания. Сапега на заседании не присутствовала. До этого, 28 мая, удовлетворить жалобу на задержание россиянки отказался Партизанский суд Минска.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки Протасевич и Сапега были сняты с рейса и задержаны. Протасевич еще в ноябре 2020 г. объявлен белорусскими властями причастным к экстремизму и терроризму, а возглавляемый им тогда Nexta — экстремистским за освещение протестов в стране летом-осенью того же года. В ответ на задержание европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии, ряд перевозчиков уже обходит его, выполняя рейсы на восток.
В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. Ранее сегодня в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел республики Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением белорусского президента Александра Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию.