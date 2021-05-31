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Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу россиянки Сапеги на ее задержание

Ведомости

Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги, которую сняли с рейса вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом сообщает ТАСС.

«Жалобу защитника, адвоката Филановича на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит», — заявил судья по итогам заседания. Сапега на заседании не присутствовала. До этого, 28 мая, удовлетворить жалобу на задержание россиянки отказался Партизанский суд Минска.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки Протасевич и Сапега были сняты с рейса и задержаны. Протасевич еще в ноябре 2020 г. объявлен белорусскими властями причастным к экстремизму и терроризму, а возглавляемый им тогда Nexta — экстремистским за освещение протестов в стране летом-осенью того же года. В ответ на задержание европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии, ряд перевозчиков уже обходит его, выполняя рейсы на восток.

В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. Ранее сегодня в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел республики Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением белорусского президента Александра Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

Ранее по теме: МИД Белоруссии допустил «разные варианты» с делом россиянки Сапеги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных