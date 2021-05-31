МИД Белоруссии допустил «разные варианты» с делом россиянки Сапеги

«Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — сказал Макей. Такое решение должен принять суд. Скорее всего, он состоится в Беоруссии, так как вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц поступала в структуры республики, объяснил он.