МИД Белоруссии допустил «разные варианты» с делом россиянки Сапеги
Существуют разные варианты развития ситуации с россиянкой Софьей Сапегой, подругой главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которая вместе с ним была задержана после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, заявил в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел республики Владимир Макей.
«Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — сказал Макей. Такое решение должен принять суд. Скорее всего, он состоится в Беоруссии, так как вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц поступала в структуры республики, объяснил он.
Министр напомнил, что Сапега является гражданкой России, но имеет вид на жительство в Белоруссии. Она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где фиксировались личные данные представителей правоохранительных структур и государственных служащих. Он подчеркнул, что во всем мире разглашение личных данных категорически запрещено, является преступлением и «жестко» наказывается. Макей заявил, что подобные действия напоминают ему «методы фашиствующей демократии».
«Если вы обвиняете какого-то представителя правоохранительных структур в том, что он совершил какие-то действия против народа — ну хорошо, тогда давайте сконцентрируемся на этом сотруднике или этом госслужащем. Но когда публикуются данные членов семей, детей — это вызывает омерзение и отвращение», — отметил министр.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки Протасевич и Сапега были сняты с рейса и задержаны. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.
В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.