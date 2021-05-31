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МИД Белоруссии допустил «разные варианты» с делом россиянки Сапеги

Ведомости

Существуют разные варианты развития ситуации с россиянкой Софьей Сапегой, подругой главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которая вместе с ним была задержана после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, заявил в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел республики Владимир Макей. 

«Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — сказал Макей. Такое решение должен принять суд. Скорее всего, он состоится в Беоруссии, так как вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц поступала в структуры республики, объяснил он.

Министр напомнил, что Сапега является гражданкой России, но имеет вид на жительство в Белоруссии. Она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где фиксировались личные данные представителей правоохранительных структур и государственных служащих. Он подчеркнул, что во всем мире разглашение личных данных категорически запрещено, является преступлением и «жестко» наказывается. Макей заявил, что подобные действия напоминают ему «методы фашиствующей демократии». 

«Если вы обвиняете какого-то представителя правоохранительных структур в том, что он совершил какие-то действия против народа — ну хорошо, тогда давайте сконцентрируемся на этом сотруднике или этом госслужащем. Но когда публикуются данные членов семей, детей — это вызывает омерзение и отвращение», — отметил министр.  

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки Протасевич и Сапега были сняты с рейса и задержаны. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.

В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных