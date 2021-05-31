Патрушев предупредил о силовых мерах в ответ на недружественные действия

В новой редакции Стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности России. Об этом заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.