Патрушев предупредил о силовых мерах в ответ на недружественные действия
В новой редакции Стратегии национальной безопасности подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности России. Об этом заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.
«В первую очередь введение специальных экономических мер, но, в случае необходимости, и силовые методы принуждения», — сказал он, отвечая на вопрос, идет ли речь о военных действиях.
По его словам, российская экономика должна быть устойчива к санкциям. В частности, по его словам, в интересах обеспечения экономической безопасности «в Стратегии определены задачи, направленные на повышение ее конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, на создание условий для экономического роста темпами выше мировых».
По мнению Патрушева, важным условием обеспечения экономической безопасности является «опора на внутренний потенциал, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости к взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами». Лидерство в развитии науки и технологий станет фактором для повышения конкурентоспособности России, считает секретарь Совбеза.
Для достижения национальных целей России необходимо «расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство», отметил он.
31 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Западном военном округе будет создано 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО. По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется «нарастанием военных угроз».