Макрон заявил о недопустимости слежки США за союзниками по Евросоюзу

«Это недопустимо между союзниками и еще менее приемлемо между союзниками и европейскими партнерами», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров, транслировавшегося пресс-службой Елисейского дворца. Президент Франции отметил, что Париж ожидает разъяснений от Вашингтона и Копенгагена, а также начал консультации по этому случаю с компетентными специалистами, в частности, по поводу того, каково состояние дел в области слежки за европейскими лидерами «на данный момент».