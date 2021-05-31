Мишустин обсудил укрепление интеграции с премьером Белоруссии

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Главы правительств также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией», — указано в сообщении.