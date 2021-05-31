Мишустин обсудил укрепление интеграции с премьером Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщает пресс-служба российского правительства. Одной из тем разговора стало укрепление интеграции в рамках Союзного государства.
«Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Главы правительств также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией», — указано в сообщении.
Помимо этого, как добавили в пресс-службе, главы правительств затронули вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание теме взаимодействия в энергетической и транспортных сферах, а также в налоговом администрировании.