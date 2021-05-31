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Мишустин обсудил укрепление интеграции с премьером Белоруссии

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщает пресс-служба российского правительства. Одной из тем разговора стало укрепление интеграции в рамках Союзного государства.

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Главы правительств также скоординировали подходы в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией», — указано в сообщении.

Помимо этого, как добавили в пресс-службе, главы правительств затронули вопросы двухстороннего торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание теме взаимодействия в энергетической и транспортных сферах, а также в налоговом администрировании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных