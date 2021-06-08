МИД Канады назвал неприемлемыми санкции России против девяти канадцев

7 июня МИД России включил в черный список девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Оттава продолжает поддерживать направленные против России инициативы и поддерживает ультранационалистический режим в Киеве и русофобские силы в Прибалтике. Также Оттава безосновательно обвиняет Россию в «агрессии» против Украины и пытается вмешаться во внутрироссийские дела.