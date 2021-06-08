МИД Канады назвал неприемлемыми санкции России против девяти канадцев
Власти Канады считают неприемлемыми и необоснованными санкции России в отношении девяти граждан Канады, введенные в ответ на более ранние санкции страны, сообщил ТАСС со ссылкой на канадский МИД.
«Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы», — говорится в сообщении.
В МИДе пояснили, что Оттава ввела санкции против России в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в список НКО-иноагентов) Алексея Навального и его сторонников.
«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов», — отметили в министерстве.
В МИД добавили, что Канада поддерживает людей, включенных в санкционный список России, «и продолжит работать с партнерами в защиту демократии».
7 июня МИД России включил в черный список девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Оттава продолжает поддерживать направленные против России инициативы и поддерживает ультранационалистический режим в Киеве и русофобские силы в Прибалтике. Также Оттава безосновательно обвиняет Россию в «агрессии» против Украины и пытается вмешаться во внутрироссийские дела.