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МИД Канады назвал неприемлемыми санкции России против девяти канадцев

Ведомости

Власти Канады считают неприемлемыми и необоснованными санкции России в отношении девяти граждан Канады, введенные в ответ на более ранние санкции страны, сообщил ТАСС со ссылкой на канадский МИД.

«Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы», — говорится в сообщении.

В МИДе пояснили, что Оттава ввела санкции против России в связи с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в список НКО-иноагентов) Алексея Навального и его сторонников.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов», — отметили в министерстве.

В МИД добавили, что Канада поддерживает людей, включенных в санкционный список России, «и продолжит работать с партнерами в защиту демократии».

7 июня МИД России включил в черный список девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что Оттава продолжает поддерживать направленные против России инициативы и поддерживает ультранационалистический режим в Киеве и русофобские силы в Прибалтике. Также Оттава безосновательно обвиняет Россию в «агрессии» против Украины и пытается вмешаться во внутрироссийские дела.

Ранее по теме: Россия внесла в черный список девять граждан Канады

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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