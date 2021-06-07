Россия внесла в черный список девять граждан Канады

Как отмечает Захарова, Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы и проявляет неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике. Кроме того, Оттава безосновательно обвиняет Россию в «агрессии» против Украины, а также пытается вмешаться во внутрироссийские дела.