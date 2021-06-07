Россия внесла в черный список девять граждан Канады
Россия внесла в черный список девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, сообщается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
«В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан РФ под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния росгражданина А.Навального, принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады», — говорится в сообщении.
Как отмечает Захарова, Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы и проявляет неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике. Кроме того, Оттава безосновательно обвиняет Россию в «агрессии» против Украины, а также пытается вмешаться во внутрироссийские дела.
«Подобные действия канадской стороны, способствовавшие деградации двусторонних отношений, негативно сказываются на перспективах восстановления полноценного межгосударственного диалога и налаживания взаимодействия между Россией и Канадой как соседей через Северный полюс», — подчеркнула Захарова.