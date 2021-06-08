Лукашенко призвал не надеяться на «заморского дядю» в обеспечении оружием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не надеяться на «заморского дядю» в вопросе обеспечения страны оружием и производить его самостоятельно. Об этом он заявил, принимая с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.
«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», – сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. Президент призвал развивать в стране производство стрелкового оружия. В этом вопросе, по его словам, можно ориентироваться на опыт России, которая «абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь производство».
Вопрос обеспечения вооруженных сил Белоруссии современным вооружением в силу сложившихся обстоятельств стоит «очень остро». Причем не только армии, но и силовых структур, подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что санкции со стороны Запада не повлияют на работу военно-промышленного комплекса страны.
Ранее Лукашенко подписал закон об обеспечении национальной безопасности, согласно которому сотрудники органов внутренних дел могут применять боевую технику при пресечении массовых беспорядков. Закон уточняет условия и пределы применения ими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Силовики не будут нести ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.