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Лукашенко призвал не надеяться на «заморского дядю» в обеспечении оружием

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не надеяться на «заморского дядю» в вопросе обеспечения страны оружием и производить его самостоятельно. Об этом он заявил, принимая с докладом заместителя премьер-министра Юрия Назарова и председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», – сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. Президент призвал развивать в стране производство стрелкового оружия. В этом вопросе, по его словам, можно ориентироваться на опыт России, которая «абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь производство».

Вопрос обеспечения вооруженных сил Белоруссии современным вооружением в силу сложившихся обстоятельств стоит «очень остро». Причем не только армии, но и силовых структур, подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что санкции со стороны Запада не повлияют на работу военно-промышленного комплекса страны.

Ранее Лукашенко подписал закон об обеспечении национальной безопасности, согласно которому сотрудники органов внутренних дел могут применять боевую технику при пресечении массовых беспорядков. Закон уточняет условия и пределы применения ими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Силовики не будут нести ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Ранее по теме: Лукашенко разрешил применять боевую технику для пресечения митингов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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