Лукашенко призвал не надеяться на «заморского дядю» в обеспечении оружием

«Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое», – сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. Президент призвал развивать в стране производство стрелкового оружия. В этом вопросе, по его словам, можно ориентироваться на опыт России, которая «абсолютно не против, чтобы мы по их технологиям разворачивали здесь производство».