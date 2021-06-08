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Совбез ООН рекомендовал оставить Гутерриша генсеком на второй срок

Ведомости

Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил резолюцию, в которой рекомендовано продлить полномочия действующего генсекретаря альянса Антониу Гутерриша на второй срок, сообщил председатель этого органа, постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон.

«Совет Безопасности ООН рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН утвердить Антониу Гутерриша в качестве генерального секретаря ООН на второй срок с 1 января 2022 по 31 декабря 2026», — цитирует ТАСС Юргенсона. Он также заявил о вероятности того, что голосование Генассамблеи ООН по кандидатуре Гутерриша состоится утром 18 июня.

Процесс выдвижения кандидатур на пост генсекретаря ООН начался в феврале этого года. За несколько месяцев только Португалия направила заявку с просьбой вновь выдвинуть Гутерриша на эту должность. Полномочиями по утверждению генсека ООН обладает Генассамблея. При этом с 1950 г. ГА ООН одобряла кандидатуру, рекомендованную Совбезом, без формального голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных