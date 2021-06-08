Совбез ООН рекомендовал оставить Гутерриша генсеком на второй срок

Процесс выдвижения кандидатур на пост генсекретаря ООН начался в феврале этого года. За несколько месяцев только Португалия направила заявку с просьбой вновь выдвинуть Гутерриша на эту должность. Полномочиями по утверждению генсека ООН обладает Генассамблея. При этом с 1950 г. ГА ООН одобряла кандидатуру, рекомендованную Совбезом, без формального голосования.