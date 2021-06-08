Совбез ООН рекомендовал оставить Гутерриша генсеком на второй срок
Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил резолюцию, в которой рекомендовано продлить полномочия действующего генсекретаря альянса Антониу Гутерриша на второй срок, сообщил председатель этого органа, постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон.
«Совет Безопасности ООН рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН утвердить Антониу Гутерриша в качестве генерального секретаря ООН на второй срок с 1 января 2022 по 31 декабря 2026», — цитирует ТАСС Юргенсона. Он также заявил о вероятности того, что голосование Генассамблеи ООН по кандидатуре Гутерриша состоится утром 18 июня.
Процесс выдвижения кандидатур на пост генсекретаря ООН начался в феврале этого года. За несколько месяцев только Португалия направила заявку с просьбой вновь выдвинуть Гутерриша на эту должность. Полномочиями по утверждению генсека ООН обладает Генассамблея. При этом с 1950 г. ГА ООН одобряла кандидатуру, рекомендованную Совбезом, без формального голосования.