МИД увидел угрозу для пассажиров в решении ЕС летать в обход Белоруссии

2 июня немецкие власти выдали разрешения на осуществление рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 в Германию. Ранее российские авиакомпании отменили несколько рейсов в Германию из-за отсутствия разрешения на их осуществление с немецкой стороны. Одновременно с этим немецкая Lufthansa получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение рейсов в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии. Сложности с разрешениями возникли после поручения европейских властей облетать Белоруссию на фоне скандала с экстренной посадкой самолета в Минске.