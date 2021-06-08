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МИД увидел угрозу для пассажиров в решении ЕС летать в обход Белоруссии

Ведомости

Решение некоторых европейских авиакомпаний облетать воздушное пространство Белоруссии создает угрозы для пассажиров, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Кстати говоря, само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Белоруссии создает угрозу для пассажиров», — цитирует «РИА Новости» Грушко.

По его словам, был налажен безопасный маршрут, по которому сотни самолетов пересекали воздушное пространство Белоруссии каждый день. «А теперь они сами себя лишают этого преимущества, в том числе и в сфере экономики, потому что облет территории Белоруссии — это дело дорогое», — отметил Грушко.

Он добавил, что Россия будет удовлетворять запросы на согласование новых авиамаршрутов, «но это не решается щелчком пальцев», потому что «это вопрос достаточно серьезных согласований», в частности, нужно учитывать не только летную безопасность, но и безопасность аэропортов. «Надо выделать новые тайм-слоты, новые расписания, каким-то образом группировать эти маршруты, обеспечивать их сопровождение диспетчерами. Это сложное дело», — подчеркнул представитель МИД.

2 июня немецкие власти выдали разрешения на осуществление рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 в Германию. Ранее российские авиакомпании отменили несколько рейсов в Германию из-за отсутствия разрешения на их осуществление с немецкой стороны. Одновременно с этим немецкая Lufthansa получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение рейсов в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии. Сложности с разрешениями возникли после поручения европейских властей облетать Белоруссию на фоне скандала с экстренной посадкой самолета в Минске. 

Ранее по теме: «Аэрофлот» и S7 получили разрешения на рейсы в Германию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных