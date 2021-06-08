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В МИД пообещали жесткий ответ на новые санкции Запада

Ведомости

Россия будет жестко отвечать на враждебные действия Запада, включая санкции и попытки военного давления, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях форума «Примаковские чтения».

«Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то новые санкции, будь то попытки военного давления, мы будем жестко отвечать и отстаивать наши интересы», – сказал Грушко (цитата по ТАСС).

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что режим санкций Запада против России останется навсегда. Он отметил, что санкционный инструментарий настроен на политическое сдерживание России, ее маргинализацию на международной арене, ослабление единства российского общества. По его словам, Запад «держит под сукном» дополнительные санкционные меры, которые будут задействованы в те моменты, когда это будет сочтено необходимым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал к выходу из «порочного замкнутого круга» санкций в отношении Москвы. По его словам, ограничительные меры против России принимаются без определенных целей. Единственный инструмент, который работает в отношении РФ, это диалог, в основе которого лежит взаимное уважение, добавил он.

Ранее по теме: В МИД заявили, что режим санкций Запада против России останется навсегда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных