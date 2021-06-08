В МИД пообещали жесткий ответ на новые санкции Запада
Россия будет жестко отвечать на враждебные действия Запада, включая санкции и попытки военного давления, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях форума «Примаковские чтения».
«Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то новые санкции, будь то попытки военного давления, мы будем жестко отвечать и отстаивать наши интересы», – сказал Грушко (цитата по ТАСС).
Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что режим санкций Запада против России останется навсегда. Он отметил, что санкционный инструментарий настроен на политическое сдерживание России, ее маргинализацию на международной арене, ослабление единства российского общества. По его словам, Запад «держит под сукном» дополнительные санкционные меры, которые будут задействованы в те моменты, когда это будет сочтено необходимым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал к выходу из «порочного замкнутого круга» санкций в отношении Москвы. По его словам, ограничительные меры против России принимаются без определенных целей. Единственный инструмент, который работает в отношении РФ, это диалог, в основе которого лежит взаимное уважение, добавил он.