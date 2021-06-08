В МИД пообещали жесткий ответ на новые санкции Запада

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Панкин заявил, что режим санкций Запада против России останется навсегда. Он отметил, что санкционный инструментарий настроен на политическое сдерживание России, ее маргинализацию на международной арене, ослабление единства российского общества. По его словам, Запад «держит под сукном» дополнительные санкционные меры, которые будут задействованы в те моменты, когда это будет сочтено необходимым.