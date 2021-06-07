В МИД заявили, что режим санкций Запада против России останется навсегда
Режим санкций Запада против России останется навсегда, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме, на сайте которой велась трансляция мероприятия.
«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах – и американских, и других государств. Открутить назад будет невозможно», – сказал Панкин. Москва не будет просить снять санкции и «каяться» за то, чего она не делала. «Понятно, что мы Крым-то не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами. Так же, как были санкции за Прибалтику до тех пор, пока Прибалтика не отделилась и не стала тремя самостоятельными государствами», – объяснил замглавы МИД.
Он отметил, что санкционный инструментарий настроен на политическое сдерживание России, ее маргинализацию на международной арене, ослабление единства российского общества. По его словам, Запад «держит под сукном» дополнительные санкционные меры, которые будут задействованы в те моменты, когда это будет сочтено необходимым. Это понимают и партнеры России. Поэтому помимо прямого воздействия санкции создают атмосферу токсичности. «Лучше с Россией не иметь дело, лучше с Россией не дружить. Лучше с Россией в экономические проекты не ввязываться, потому что в любой момент вы вложитесь, а потом этот проект подвесят надолго или вообще навсегда заморозят», – подчеркнул Панкин.
Противодействовать новым санкциям Россия может, разъясняя суть своих действий на международных площадках, сберегая отношения с партнерами, выстраивая их по-новому с потенциальными друзьями. Москва готовится к новым санкциям. В частности, в финансово-экономическом блоке развернута работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем, сказал он. Замглавы МИД не согласился с утверждением, что санкции позитивно влияют на экономику. По его мнению, конкуренция необходима как стимул для дальнейшего развития.