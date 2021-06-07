В МИД заявили, что режим санкций Запада против России останется навсегда

«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах – и американских, и других государств. Открутить назад будет невозможно», – сказал Панкин. Москва не будет просить снять санкции и «каяться» за то, чего она не делала. «Понятно, что мы Крым-то не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами. Так же, как были санкции за Прибалтику до тех пор, пока Прибалтика не отделилась и не стала тремя самостоятельными государствами», – объяснил замглавы МИД.