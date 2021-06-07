Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

В МИД заявили, что режим санкций Запада против России останется навсегда

Ведомости

Режим санкций Запада против России останется навсегда, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме, на сайте которой велась трансляция мероприятия.

«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах – и американских, и других государств. Открутить назад будет невозможно», – сказал Панкин. Москва не будет просить снять санкции и «каяться» за то, чего она не делала. «Понятно, что мы Крым-то не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами. Так же, как были санкции за Прибалтику до тех пор, пока Прибалтика не отделилась и не стала тремя самостоятельными государствами», – объяснил замглавы МИД.

Он отметил, что санкционный инструментарий настроен на политическое сдерживание России, ее маргинализацию на международной арене, ослабление единства российского общества. По его словам, Запад «держит под сукном» дополнительные санкционные меры, которые будут задействованы в те моменты, когда это будет сочтено необходимым. Это понимают и партнеры России. Поэтому помимо прямого воздействия санкции создают атмосферу токсичности. «Лучше с Россией не иметь дело, лучше с Россией не дружить. Лучше с Россией в экономические проекты не ввязываться, потому что в любой момент вы вложитесь, а потом этот проект подвесят надолго или вообще навсегда заморозят», – подчеркнул Панкин.

Противодействовать новым санкциям Россия может, разъясняя суть своих действий на международных площадках, сберегая отношения с партнерами, выстраивая их по-новому с потенциальными друзьями. Москва готовится к новым санкциям. В частности, в финансово-экономическом блоке развернута работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем, сказал он. Замглавы МИД не согласился с утверждением, что санкции позитивно влияют на экономику. По его мнению, конкуренция необходима как стимул для дальнейшего развития.

Ранее по теме: Кабмин предложил расширить возможность введения санкций против иностранцев

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных