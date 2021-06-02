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Кабмин предложил расширить возможность введения санкций против иностранцев

Ведомости

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается распространить возможность вводить персональные санкции на всех иностранных граждан, которые причастны к нарушению основных прав и свобод человека, а также которые совершили преступления в отношении россиян. С 2012 года такие санкции можно было вводить только в отношении граждан США.

«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ подразумевает, что санкции также можно будет вводить против лиц без гражданства.

Согласно закону, сейчас власти России могут запретить гражданам США въезд на территорию РФ, арестовать финансовые и другие активы и наложить запрет на сделки с собственностью и инвестициями. Также власти могут приостановить работу в России организаций, которые находятся под контролем граждан США, их полномочия в советах директоров и других органах управления организацией, которая зарегистрирована в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных