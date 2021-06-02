Кабмин предложил расширить возможность введения санкций против иностранцев

Согласно закону, сейчас власти России могут запретить гражданам США въезд на территорию РФ, арестовать финансовые и другие активы и наложить запрет на сделки с собственностью и инвестициями. Также власти могут приостановить работу в России организаций, которые находятся под контролем граждан США, их полномочия в советах директоров и других органах управления организацией, которая зарегистрирована в России.