Кабмин предложил расширить возможность введения санкций против иностранцев
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается распространить возможность вводить персональные санкции на всех иностранных граждан, которые причастны к нарушению основных прав и свобод человека, а также которые совершили преступления в отношении россиян. С 2012 года такие санкции можно было вводить только в отношении граждан США.
«Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документ подразумевает, что санкции также можно будет вводить против лиц без гражданства.
Согласно закону, сейчас власти России могут запретить гражданам США въезд на территорию РФ, арестовать финансовые и другие активы и наложить запрет на сделки с собственностью и инвестициями. Также власти могут приостановить работу в России организаций, которые находятся под контролем граждан США, их полномочия в советах директоров и других органах управления организацией, которая зарегистрирована в России.