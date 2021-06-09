Путин раскритиковал законопроект Зеленского о коренных народах Украины
Президент России Владимир Путин охарактеризовал тезис о том, что русские не являются коренным народом Украины, как некорректный, смешной и глупый. Об этом он сказал в интервью, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
20 мая на сайте Верховной рады Украины появился законопроект о коренных народах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Украинские СМИ отмечали, что такая формулировка по сути означает, что русские на Украине не могут считаться коренным народом.
«Разумеется, отрицательно, как еще к этому можно относиться», — сказал Путин в ответ на вопрос о том, как он относится к инициативе президента Украины.
Глава российского государства отметил, что Украина является «порождением советского периода». «Во всяком случае, совершенно очевидно, очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями (украинскими) в состав российского государства, называли себя русскими, поэтому говорить о русских, как о некоренном народе, просто некорректно, это смешно и глупо, это не соответствует истории абсолютно», — сказал Путин.
Само деление людей на коренные и некоренные, по словам российского лидера, «смахивает на теорию и практику нацистской Германии». При этом документ не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада не будет, предположил он. «Украину создают как антипод России, поэтому предпочитают не замечать ничего», — уверен российский лидер.