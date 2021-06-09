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Путин раскритиковал законопроект Зеленского о коренных народах Украины

Ведомости

Президент России Владимир Путин охарактеризовал тезис о том, что русские не являются коренным народом Украины, как некорректный, смешной и глупый. Об этом он сказал в интервью, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

20 мая на сайте Верховной рады Украины появился законопроект о коренных народах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Украинские СМИ отмечали, что такая формулировка по сути означает, что русские на Украине не могут считаться коренным народом.

«Разумеется, отрицательно, как еще к этому можно относиться», — сказал Путин в ответ на вопрос о том, как он относится к инициативе президента Украины.

Глава российского государства отметил, что Украина является «порождением советского периода». «Во всяком случае, совершенно очевидно, очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями (украинскими) в состав российского государства, называли себя русскими, поэтому говорить о русских, как о некоренном народе, просто некорректно, это смешно и глупо, это не соответствует истории абсолютно», — сказал Путин.

Само деление людей на коренные и некоренные, по словам российского лидера, «смахивает на теорию и практику нацистской Германии». При этом документ не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада не будет, предположил он. «Украину создают как антипод России, поэтому предпочитают не замечать ничего», — уверен российский лидер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных