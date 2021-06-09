Путин раскритиковал законопроект Зеленского о коренных народах Украины

20 мая на сайте Верховной рады Украины появился законопроект о коренных народах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Украинские СМИ отмечали, что такая формулировка по сути означает, что русские на Украине не могут считаться коренным народом.