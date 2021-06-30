Путин заявил об отсутствии у России намерений вводить санкции себе во вред
Россия не будет отвечать на санкции себе во вред, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
«Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем», – сказал Путин. Например, в США до сих пор широко используются российские ракетные двигатели для космических кораблей, Boeing использует российский титан при строительстве самолетов.
Если США переходят какие-то границы, Россия находит асимметричные и достаточно чувствительные способы ответа, отметил он. При этом президент выразил надежду на то, что мировое устройство примет «более благообразный характер», а отношения России и США «войдут в нормальные рамки».
В апреле посол США Джон Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры. Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес Владимира Путина. О возвращении послов на места их работы лидеры договорились 16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве.