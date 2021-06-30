Путин заявил об отсутствии у России намерений вводить санкции себе во вред

В апреле посол США Джон Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры. Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес Владимира Путина. О возвращении послов на места их работы лидеры договорились 16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве.