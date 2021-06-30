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Путин заявил об отсутствии у России намерений вводить санкции себе во вред

Ведомости

Россия не будет отвечать на санкции себе во вред, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем», – сказал Путин. Например, в США до сих пор широко используются российские ракетные двигатели для космических кораблей, Boeing использует российский титан при строительстве самолетов.

Если США переходят какие-то границы, Россия находит асимметричные и достаточно чувствительные способы ответа, отметил он. При этом президент выразил надежду на то, что мировое устройство примет «более благообразный характер», а отношения России и США «войдут в нормальные рамки».

В апреле посол США Джон Салливан покинул Москву после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры. Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC резко высказался в адрес Владимира Путина. О возвращении послов на места их работы лидеры договорились 16 июня в ходе российско-американского саммита в Женеве. 

Ранее по теме: В Белом доме исключили влияние саммита Путина и Байдена на политику санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных