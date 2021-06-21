В Белом доме исключили влияние саммита Путина и Байдена на политику санкций
Встреча президентов России и США в Женеве не привнесла «никаких изменений» в санкционную политику Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит The New York Times.
«Никаких изменений до саммита и после», — сказала Псаки, отметив, что закон требует, чтобы США «продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия».
Встреча Путина и Джо Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Сначала президенты провели встречу в узком формате, на которой присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и переводчики.
После перерыва переговоры продолжились в расширенном составе. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.
Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.