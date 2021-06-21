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В Белом доме исключили влияние саммита Путина и Байдена на политику санкций

Ведомости

Встреча президентов России и США в Женеве не привнесла «никаких изменений» в санкционную политику Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит The New York Times.

«Никаких изменений до саммита и после», — сказала Псаки, отметив, что закон требует, чтобы США «продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия».

Встреча Путина и Джо Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Сначала президенты провели встречу в узком формате, на которой присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и переводчики.

После перерыва переговоры продолжились в расширенном составе. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.

Ранее по теме: Итоги встречи в Женеве скромны, но все больше обнадеживают

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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