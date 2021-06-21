В Белом доме исключили влияние саммита Путина и Байдена на политику санкций

Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.