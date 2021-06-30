Путин встретился с Назарбаевым
Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи, которая прошла на территории РФ, глава государства оценил экономические показатели в сотрудничестве двух стран.
«Несмотря на то, что пандемия у нас из товарооборота украла, по-моему, четыре или пять процентов, но уже в этом году, за первое полугодие, уже рост под 20 процентов – там 18, по-моему, с чем-то. Это хороший показатель того, что у нас не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом», — сказал Путин.
В ответ Назарбаев поблагодарил за поддержку Казахстана со стороны России в период пандемии: в Караганде заработало совместное предприятие по производству российской вакцины от коронавируса.
«Когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней. Это было решающим в моём излечении, поэтому это не забывается», — добавил он.
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана в марте 2019 г. Его полномочия перешли к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.