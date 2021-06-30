Путин встретился с Назарбаевым

«Несмотря на то, что пандемия у нас из товарооборота украла, по-моему, четыре или пять процентов, но уже в этом году, за первое полугодие, уже рост под 20 процентов – там 18, по-моему, с чем-то. Это хороший показатель того, что у нас не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом», — сказал Путин.