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Путин встретился с Назарбаевым

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля. В начале встречи, которая прошла на территории РФ, глава государства оценил экономические показатели в сотрудничестве двух стран.

«Несмотря на то, что пандемия у нас из товарооборота украла, по-моему, четыре или пять процентов, но уже в этом году, за первое полугодие, уже рост под 20 процентов – там 18, по-моему, с чем-то. Это хороший показатель того, что у нас не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом», — сказал Путин.

В ответ Назарбаев поблагодарил за поддержку Казахстана со стороны России в период пандемии: в Караганде заработало совместное предприятие по производству российской вакцины от коронавируса.

«Когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней. Это было решающим в моём излечении, поэтому это не забывается», — добавил он.

Назарбаев ушел с поста президента Казахстана в марте 2019 г. Его полномочия перешли к спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее по теме: Назарбаев привился от коронавируса «Спутником V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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