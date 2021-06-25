Назарбаев привился от коронавируса «Спутником V»
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал первую из двух доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на его официальном сайте.
Отмечается, что экс-глава государства привился препаратом, сделанным на Карагандинском фармацевтическом заводе. Такое соглашение о производстве и реализации российской разработки в Казахстане Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минздрав республики подписали в декабре прошлого года.
По словам Назарбаева, на данный момент прививку от коронавируса сделали около 3 млн жителей страны. Он призвал граждан продолжать активно вакцинироваться и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.
«Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить», — приводит слова Назарбаева пресс-служба.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Казахстане было выявлено 471,5 случаев коронавируса. За сутки инфекция была обнаружена у 1523 жителей страны. Умерли в целом свыше 3,5 тыс. пациентов с подтвержденным COVID-19.