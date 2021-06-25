Назарбаев привился от коронавируса «Спутником V»

«Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить», — приводит слова Назарбаева пресс-служба.