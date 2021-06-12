Путин рассказал о повышении температуры после прививки от коронавируса
Президент России Владимир Путин рассказал, что после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса у него поднялась температура до 37,2 градуса.
«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась — 37,2... Но это было вечером, утром проснулся – уже ничего не было», — рассказал президент в ходе общения с с лауреатами Государственных премий и Героями Труда России.
Президент также подчеркнул, что производственные мощности России позволяют вакцинировать всех желающих, однако граждане продолжают относиться к вакцинации настороженно.
«На мой взгляд уже после того, как у нас провакцинировано уже 18 млн человек, и ни одного серьезного случая осложнений не зафиксировано... мне кажется это достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно вестись шире», — добавил Путин.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».