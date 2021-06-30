Белоруссия потребовала от Германии закрыть филиал Гете-Института в стране
Минск потребовал от Берлина закрыть на территории Белоруссии Гете-Институт и Немецкую службу академических обменов, сообщает в пресс-служба МИД Германии.
«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения всей деятельности Гете-Института и Немецкой службы академических обменов (DAAD) в Белоруссии», — говорится в сообщении немецкого ведомства. Там отметили, что подобный шаг Минска приведет лишь к дальнейшей изоляции страны в международном сообществе.
«Жертвами этого решения стали граждане Беларуси, лишенные возможности для дальнейшей общественной и культурной деятельности», — подчеркнули в МИД Германии.
Ранее Евросоюз ввел санкции против белорусских компаний «МАЗ», «БеЛАЗ»,«Logex», «Новая нефтяная компания», экспортной компании «Сохра», складской компании Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация», а также чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. Под ограничения попал и ведущий бизнес с Белоруссией российский бизнесмен Михаил Гуцериев. 24 июня ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии. Они включают запрет на импорт нефтепродуктов и калийных удобрений и финансовые ограничения.
Эти ограничения введены после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в мае и последующего ареста бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.