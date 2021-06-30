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Белоруссия потребовала от Германии закрыть филиал Гете-Института в стране

Ведомости

Минск потребовал от Берлина закрыть на территории Белоруссии Гете-Институт и Немецкую службу академических обменов, сообщает в пресс-служба МИД Германии.

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения всей деятельности Гете-Института и Немецкой службы академических обменов (DAAD) в Белоруссии», — говорится в сообщении немецкого ведомства. Там отметили, что подобный шаг Минска приведет лишь к дальнейшей изоляции страны в международном сообществе.

«Жертвами этого решения стали граждане Беларуси, лишенные возможности для дальнейшей общественной и культурной деятельности», — подчеркнули в МИД Германии.

Ранее Евросоюз ввел санкции против белорусских компаний «МАЗ», «БеЛАЗ»,«Logex», «Новая нефтяная компания», экспортной компании «Сохра», складской компании Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация», а также чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. Под ограничения попал и ведущий бизнес с Белоруссией российский бизнесмен Михаил Гуцериев. 24 июня ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии. Они включают запрет на импорт нефтепродуктов и калийных удобрений и финансовые ограничения.

Эти ограничения введены после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в мае и последующего ареста бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

Ранее по теме: ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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