Белоруссия потребовала от Германии закрыть филиал Гете-Института в стране

Ранее Евросоюз ввел санкции против белорусских компаний «МАЗ», «БеЛАЗ»,«Logex», «Новая нефтяная компания», экспортной компании «Сохра», складской компании Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация», а также чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. Под ограничения попал и ведущий бизнес с Белоруссией российский бизнесмен Михаил Гуцериев. 24 июня ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии. Они включают запрет на импорт нефтепродуктов и калийных удобрений и финансовые ограничения.