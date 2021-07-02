На Украине обвинили Россию в обвале оружейного экспорта страны
Экспорт оружия Украины сильно упал в том числе из-за «злонамеренных» действий России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на украинского военного эксперта Валентина Бадрака.
По его словам, такая тенденция наблюдается с 2014 г. Бадрак отметил, что это объясняется конкуренцией на рынке оружия и тем, что армия Украины с началом конфликта стала нуждаться в вооружении и технике.
Бадрак обвинил Россию в «создании больших преград» для Украины на рынке оружия. «Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо, и все такое прочее», — заявил эксперт.
По его словам, сейчас Украина восстанавливает свои позиции на рынке и развивает военно-промышленный комплекс, а Россия испытывает «технологический спад» и «технологическую деградацию».