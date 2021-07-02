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На Украине обвинили Россию в обвале оружейного экспорта страны

Ведомости

Экспорт оружия Украины сильно упал в том числе из-за «злонамеренных» действий России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на украинского военного эксперта Валентина Бадрака.

По его словам, такая тенденция наблюдается с 2014 г. Бадрак отметил, что это объясняется конкуренцией на рынке оружия и тем, что армия Украины с началом конфликта стала нуждаться в вооружении и технике.

Бадрак обвинил Россию в «создании больших преград» для Украины на рынке оружия. «Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо, и все такое прочее», — заявил эксперт.

По его словам, сейчас Украина восстанавливает свои позиции на рынке и развивает военно-промышленный комплекс, а Россия испытывает «технологический спад» и «технологическую деградацию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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