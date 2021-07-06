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Лукашенко предложил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и КНР

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с идеей ограничить транзит товаров из Германии через Белоруссию в Россию и Китай в ответ на секторальные санкции и другие ограничения со стороны Евросоюза и входящих в него отдельных стран. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Белорусский президент напомнил, что у Минска уже есть опыт ответа на санкции. В частности, Белоруссия уже запретила ввоз на свою территорию продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (владеет Nivea, Labello, Hansaplast и другими брендами). «Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда», — сказал Лукашенко.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.

Кроме того, до этого Евросоюз ввел санкции и против ряда крупнейших белорусских компаний. Под ограничения попали автопроизводители «МАЗ» и «БелАЗ», компания «Logex», «Новая нефтяная компания», экспортная компания «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Санкции коснулись ряда белорусских чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. Под ограничения попал и ведущий бизнес с Белоруссией российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Эти ограничения введены после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в мае и последующего ареста бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

Ранее по теме: Путин обсудил с Лукашенко санкционное давление на Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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