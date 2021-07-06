Лукашенко предложил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и КНР

Белорусский президент напомнил, что у Минска уже есть опыт ответа на санкции. В частности, Белоруссия уже запретила ввоз на свою территорию продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (владеет Nivea, Labello, Hansaplast и другими брендами). «Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда», — сказал Лукашенко.