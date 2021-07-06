Лукашенко предложил ограничить транзит товаров из Германии в Россию и КНР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с идеей ограничить транзит товаров из Германии через Белоруссию в Россию и Китай в ответ на секторальные санкции и другие ограничения со стороны Евросоюза и входящих в него отдельных стран. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Белорусский президент напомнил, что у Минска уже есть опыт ответа на санкции. В частности, Белоруссия уже запретила ввоз на свою территорию продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (владеет Nivea, Labello, Hansaplast и другими брендами). «Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда», — сказал Лукашенко.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.
Кроме того, до этого Евросоюз ввел санкции и против ряда крупнейших белорусских компаний. Под ограничения попали автопроизводители «МАЗ» и «БелАЗ», компания «Logex», «Новая нефтяная компания», экспортная компания «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Санкции коснулись ряда белорусских чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. Под ограничения попал и ведущий бизнес с Белоруссией российский бизнесмен Михаил Гуцериев.
Эти ограничения введены после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в мае и последующего ареста бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.