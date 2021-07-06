МИД предупредил о последствиях для провокаторов в Черном море
Организаторы провокаций в Черном море «получат по носу», поэтому «игры» такого рода недопустимы, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя ситуацию с британским эсминцем Defender, пересекшим российскую государственную границу 23 июня.
«С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, просто не соваться. Потому что по носу они получат, а риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. И в целом Черное море — это не то место, где такого рода игры допустимы», — сказал он в интервью изданию «Международная жизнь».
Он еще раз высказал свою позицию о том, что в ответ на подобные провокации Россия может нанести удар. «Это действительно так, потому что вопрос очень серьезный и применение силы к нарушителю государственной границы — это всегда вопрос политического решения», — добавил он.
По словам Рябкова, во время ситуации с эсминцем Вашингтон и Лондон осознавали глубину и остроту ее последствий. При этом они все равно решили протестировать решимость Москвы ответить на их действия силовыми методами, а также намеревались «вскрыть» систему береговой обороны и контроля за акваторией России.
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в Минобороны.
При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба.