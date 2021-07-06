МИД предупредил о последствиях для провокаторов в Черном море

«С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им лучше свои провокации оставить в стороне и сюда не соваться, просто не соваться. Потому что по носу они получат, а риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. И в целом Черное море — это не то место, где такого рода игры допустимы», — сказал он в интервью изданию «Международная жизнь».