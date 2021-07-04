Песков заявил, что за инцидентом с британским эсминцем могут стоять США
Решение об операции с проходом британского эсминца Defender у берегов Крыма могло быть принято в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей за океаном», — считает он.
Песков также назвал эсминец «инструментом провокации», пообещав, что реакция российской стороны на инцидент будет жесткой.
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в Минобороны РФ.
При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба.