НАТО не планирует уходить из Черного моря после инцидента с Defender
Североатлантический альянс планирует углублять сотрудничество с партнерами по вопросу Черного моря, заявил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью Первому каналу Грузии.
«Третий элемент-тема Черного моря. Мы признаем, что ситуация ухудшается как для НАТО, так и для Грузии и Украины. Поэтому, безусловно, будут предприняты конкретные шаги, над которыми мы сейчас работаем, для углубления нашего сотрудничества по черноморскому вопросу», — заявил Аппатурай.
По его словам, НАТО считает, что Россия дестабилизирует ситуацию, «и очень хорошо понимает, почему это происходит».
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в Минобороны РФ.
При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба.