Памфилова поддержала идею переноса дня голосования на школьные каникулы

«Выборы можно проводить в школах, но лучше единый день голосования перенести с сентября на то время, когда в школах каникулы», — пояснила Памфилова. Она предположила, что выборы можно проводить в течение недели в апреле или в октябре, одновременно унифицировав во всех школах России даты каникул.