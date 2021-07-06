Памфилова поддержала идею переноса дня голосования на школьные каникулы
В ближайшей перспективе без избирательных участков в школах обойтись невозможно, поэтому можно говорить лишь о возможности переноса единого дня голосования с сентября на школьные каникулы, чтобы не мешать учебному процессу. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.
«Выборы можно проводить в школах, но лучше единый день голосования перенести с сентября на то время, когда в школах каникулы», — пояснила Памфилова. Она предположила, что выборы можно проводить в течение недели в апреле или в октябре, одновременно унифицировав во всех школах России даты каникул.
По словам Памфиловой, ЦИК изучает возможность проведения выборов на других площадках, но пока в школах размещена половина избирательных участков и изменить эту ситуацию «возможности нет». «Люди к ним привыкли, они адаптированы. Найти в таком количестве замену в масштабах страны практически невозможно. Это очень дорого», — пояснила председатель ЦИК неизбежность проведения голосования в школах в ближайшей перспективе.
В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.