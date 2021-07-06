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Памфилова поддержала идею переноса дня голосования на школьные каникулы

Ведомости

В ближайшей перспективе без избирательных участков в школах обойтись невозможно, поэтому можно говорить лишь о возможности переноса единого дня голосования с сентября на школьные каникулы, чтобы не мешать учебному процессу. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Выборы можно проводить в школах, но лучше единый день голосования перенести с сентября на то время, когда в школах каникулы», — пояснила Памфилова. Она предположила, что выборы можно проводить в течение недели в апреле или в октябре, одновременно унифицировав во всех школах России даты каникул.

По словам Памфиловой, ЦИК изучает возможность проведения выборов на других площадках, но пока в школах размещена половина избирательных участков и изменить эту ситуацию «возможности нет». «Люди к ним привыкли, они адаптированы. Найти в таком количестве замену в масштабах страны практически невозможно. Это очень дорого», — пояснила председатель ЦИК неизбежность проведения голосования в школах в ближайшей перспективе.

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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