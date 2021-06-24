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Думская кампания 2021 года станет самой дорогой за историю страны

Более 4,7 млрд рублей пойдет на защиту избирателей и членов комиссий от коронавируса: столько стоила вся организация выборов 2007 года
Константин Гликин
Это первая федеральная избирательная кампания, во время которой деньги (4,7 млрд руб.) заложены на средства индивидуальной защиты (СИЗ), питьевую воду и одноразовую посуду /Евгений Разумный / Ведомости

Кампания по выборам депутатов Госдумы в 2021 г. будет самой дорогой в истории России, следует из утвержденной Центризбиркомом (ЦИК) 23 июня сметы расходов на организацию выборов. На выборы в Госдуму заложено 21,4 млрд руб. «Такой суммы ЦИК России из бюджета на проведение кампании по выборам депутатов Госдумы еще никогда не получал», – сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. В 2007 г. на выборы депутатов Госдумы было заложено 4,3 млрд руб., в 2011 г. – 7 млрд, в 2016 г. – 10,3 млрд, согласно отчету ЦИК.

В декабре 2020 г., оценивая стоимость организации выборов, Булаев отмечал, что нужно учитывать особенности предстоящей кампании из-за пандемии: ведь голосование в сентябре 2021 г. будет проходить в течение трех дней. Всего, согласно принятому 23 июня постановлению ЦИК, на выплаты сотрудникам избиркомов за их работу предусмотрено 11,96 млрд руб. В 2016 г. на это выделялось 8,16 млрд руб. Стоимость голосования неизбежно растет из-за того, что совершенствуется техническое обеспечение выборов, а также из-за того, что платить членам комиссий придется больше из-за увеличения числа рабочих дней, констатирует эксперт по выборам Роман Смирнов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных