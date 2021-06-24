Думская кампания 2021 года станет самой дорогой за историю страны

Думская кампания 2021 года станет самой дорогой за историю страныБолее 4,7 млрд рублей пойдет на защиту избирателей и членов комиссий от коронавируса: столько стоила вся организация выборов 2007 года
Кампания по выборам депутатов Госдумы в 2021 г. будет самой дорогой в истории России, следует из утвержденной Центризбиркомом (ЦИК) 23 июня сметы расходов на организацию выборов. На выборы в Госдуму заложено 21,4 млрд руб. «Такой суммы ЦИК России из бюджета на проведение кампании по выборам депутатов Госдумы еще никогда не получал», – сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. В 2007 г. на выборы депутатов Госдумы было заложено 4,3 млрд руб., в 2011 г. – 7 млрд, в 2016 г. – 10,3 млрд, согласно отчету ЦИК.
В декабре 2020 г., оценивая стоимость организации выборов, Булаев отмечал, что нужно учитывать особенности предстоящей кампании из-за пандемии: ведь голосование в сентябре 2021 г. будет проходить в течение трех дней. Всего, согласно принятому 23 июня постановлению ЦИК, на выплаты сотрудникам избиркомов за их работу предусмотрено 11,96 млрд руб. В 2016 г. на это выделялось 8,16 млрд руб. Стоимость голосования неизбежно растет из-за того, что совершенствуется техническое обеспечение выборов, а также из-за того, что платить членам комиссий придется больше из-за увеличения числа рабочих дней, констатирует эксперт по выборам Роман Смирнов.