Думская кампания 2021 года станет самой дорогой за историю страны

Кампания по выборам депутатов Госдумы в 2021 г. будет самой дорогой в истории России, следует из утвержденной Центризбиркомом (ЦИК) 23 июня сметы расходов на организацию выборов. На выборы в Госдуму заложено 21,4 млрд руб. «Такой суммы ЦИК России из бюджета на проведение кампании по выборам депутатов Госдумы еще никогда не получал», – сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. В 2007 г. на выборы депутатов Госдумы было заложено 4,3 млрд руб., в 2011 г. – 7 млрд, в 2016 г. – 10,3 млрд, согласно отчету ЦИК.