Как «Единая Россия» меняла списки кандидатов в депутаты Госдумы

При выдвижении кандидатов в депутаты Госдумы на съезде 19 июня «Единая Россия» частично изменила их список по сравнению с итогами партийных праймериз, подсчитали «Ведомости». Изменения в списках затронули не более 2% кандидатов, а их 600, сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.