Кремль оценил предложение Лукашенко ограничить транзит товаров в Россию и КНР

Свое предложение об ограничении транзита товаров через территорию республики Лукашенко озвучил 6 июля на совещании о противодействии санкционным мерам. «У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.