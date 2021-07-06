Кремль оценил предложение Лукашенко ограничить транзит товаров в Россию и КНР
Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об ограничении транзита товаров из Германии в Россию и Китай по территории республики является следствием неоправданных и незаконных санкций со стороны западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не исключил нарушения торговых цепочек при реализации такой инициативы белорусского лидера.
Свое предложение об ограничении транзита товаров через территорию республики Лукашенко озвучил 6 июля на совещании о противодействии санкционным мерам. «У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
«Здесь нужно разбираться. Безусловно, Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением по отношению к стране. И, конечно, сейчас понятно, что Белоруссии приходится очень тяжело. В этой связи, конечно, все маршруты товаропотоков – у нас есть и ЕвразЭС, здесь и наши двусторонние режимы Россия — Белоруссия – это все сейчас самым тщательным образом прорабатывается по линии правительств», — сказал Песков журналистам, комментируя предложение белорусского лидера.
«Здесь главное понимать, что все это — следствие очень резких, совершенно с нашей точки зрения неоправданных, незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли санкций в отношении Белоруссии», — добавил он.
При этом при реализации предложения могут пострадать торговые цепочки, этот вопрос требует серьезной работы, подчеркнул представитель Кремля.
«Безусловно, скажем так, нарушение экспортно-импортных цепочек исключать нельзя. И, конечно, это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений», — отметил он.
24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу 25 июня. В числе прочего они включают запрет на экспорт из республики в ЕС хлористого калия и отдельных видов нефтепродуктов. В связи с этим Белоруссия объявила о приостановке участия в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и о начале процедуры приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии.
Кроме того, до этого Евросоюз ввел санкции и против ряда крупнейших белорусских компаний. Под ограничения попали автопроизводители «МАЗ» и «БелАЗ», компания Logex, Новая нефтяная компания, экспортная компания «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Санкции коснулись ряда белорусских чиновников, силовиков, судей, журналистов и бизнесменов. Под ограничения попал и ведущий бизнес с Белоруссией российский бизнесмен Михаил Гуцериев.
Эти ограничения введены после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в мае и последующего ареста бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.