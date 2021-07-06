МИД Британии заявил о намерении и дальше пользоваться «украинскими водами»
Британские военные корабли продолжат заходить в территориальные воды Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.
Таким образом глава МИД Соединенного Королевства прокомментировал действия эсминца ВМС Великобритании Defender вблизи берегов Крыма.
«Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту [из Одессы в Батуми]. У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом», — сказал Рааб в ходе выступления в комитете по иностранным делам палаты общин парламента королевства.
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщали в Минобороны.
При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента.