МИД Британии заявил о намерении и дальше пользоваться «украинскими водами»

«Эсминец Defender следовал по кратчайшему прямому международно признанному маршруту [из Одессы в Батуми]. У нас было полное право осуществить подобный мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы продолжим действовать таким же образом», — сказал Рааб в ходе выступления в комитете по иностранным делам палаты общин парламента королевства.