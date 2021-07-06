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Пентагон сообщил о выводе 90% американских военных из Афганистана

Ведомости

США завершили процесс вывода своих войск из Афганистана более чем на 90%, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил страны.

«Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 90%», — сообщило командование, отмечая, что далее цифры о завершении процесса вывода войск уточняться не будут из соображений безопасности.

Пентагон осуществил примерно 984 рейса военно-транспортных самолетов C-17, более 17 000 единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Пентагона для уничтожения, и семь баз были переданы в распоряжение минобороны Афганистана.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о выводе американских войск из Афганистана. Последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России). После начала вывода войск правительство Афганистана стало стремительно терять контроль над территорией страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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