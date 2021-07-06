Пентагон сообщил о выводе 90% американских военных из Афганистана

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о выводе американских войск из Афганистана. Последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России). После начала вывода войск правительство Афганистана стало стремительно терять контроль над территорией страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов.