Пентагон сообщил о выводе 90% американских военных из Афганистана
США завершили процесс вывода своих войск из Афганистана более чем на 90%, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил страны.
«Процесс вывода войск продолжается. Согласно оценке Центрального командования, мы завершили процесс вывода более чем на 90%», — сообщило командование, отмечая, что далее цифры о завершении процесса вывода войск уточняться не будут из соображений безопасности.
Пентагон осуществил примерно 984 рейса военно-транспортных самолетов C-17, более 17 000 единиц военного имущества было передано управлению тылового обеспечения Пентагона для уничтожения, и семь баз были переданы в распоряжение минобороны Афганистана.
Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о выводе американских войск из Афганистана. Последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России). После начала вывода войск правительство Афганистана стало стремительно терять контроль над территорией страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов.