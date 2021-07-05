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Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане

Ведомости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили обострение ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — передает пресс-служба Кремля.

Стороны, обсуждая вопросы двусторонней повестки дня, дали высокую оценку развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также договорились о дальнейших контактах.

Ранее сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил минобороны мобилизовать 20 000 резервистов для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном на фоне ухудшения военно-политической обстановки. Путин в ходе переговоров с ним подтвердил готовность России оказать Таджикистану помощь из-за обострения ситуации в Афганистане, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Обстановка в Афганистане ухудшилась в связи с начавшимся в мае выводом американских войск. По решению президента США Джо Байдена, последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября этого года. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России). После начала вывода войск правительство Афганистана стало стремительно терять контроль над территорией страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов.

Ранее по теме: Таджикистан мобилизует 20 000 резервистов для усиления охраны границы с Афганистаном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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