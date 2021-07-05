Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили обострение ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.
«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — передает пресс-служба Кремля.
Стороны, обсуждая вопросы двусторонней повестки дня, дали высокую оценку развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также договорились о дальнейших контактах.
Ранее сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил минобороны мобилизовать 20 000 резервистов для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном на фоне ухудшения военно-политической обстановки. Путин в ходе переговоров с ним подтвердил готовность России оказать Таджикистану помощь из-за обострения ситуации в Афганистане, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Обстановка в Афганистане ухудшилась в связи с начавшимся в мае выводом американских войск. По решению президента США Джо Байдена, последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября этого года. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России). После начала вывода войск правительство Афганистана стало стремительно терять контроль над территорией страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов.