Таджикистан мобилизует 20 000 резервистов для усиления охраны границы с Афганистаном

Эти заявления предприняты на фоне ухудшения военно-политической обстановки в Афганистане в связи с начавшимся в мае выводом американских войск. По решению президента США Джо Байдена, последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября 2021 г. 4 июля американцы ушли из ключевого пункта — с авиабазы «Баграм» под Кабулом. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана».