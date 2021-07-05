Таджикистан мобилизует 20 000 резервистов для усиления охраны границы с Афганистаном
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил минобороны мобилизовать 20 000 резервистов для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном на фоне ухудшения военно-политической обстановки в соседней стране. Об этом сообщает пресс-служба таджикского лидера по итогам экстренного заседания Совета безопасности страны.
«Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон поручил министру обороны Республики Таджикистан мобилизовать 20 000 военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном», — говорится в сообщении.
Кроме того, «с целью защиты государственной границы» с Афганистаном к ней направят «дополнительные войска в требуемые районы».
Ранее сегодня президент России Владимир Путин подтвердил готовность России оказать Таджикистану помощь в связи с ситуацией в Афганистане как единолично, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В чем конкретно будет выражаться поддержка, в пресс-службе Кремля не уточнили.
Эти заявления предприняты на фоне ухудшения военно-политической обстановки в Афганистане в связи с начавшимся в мае выводом американских войск. По решению президента США Джо Байдена, последние подразделения американской армии должны покинуть страну к 11 сентября 2021 г. 4 июля американцы ушли из ключевого пункта — с авиабазы «Баграм» под Кабулом. Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана».
В то же время правительство Афганистана, и до этого испытывавшее серьезные трудности в борьбе с отрядами «Талибана» (запрещен в России), после начала вывода войск стало стремительно терять контроль над территорией страны. На начало июля правительственные войска потеряли контроль над 50 из 370 районов.
Кроме того, подразделения армии Афганистана не в силах сдержать натиск боевиков «Талибана» и отходят на территорию соседнего Таджикистана. Так, только сегодня пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил, что на таджикскую территорию отступили более тысячи военных Афганистана. Генконсульство России в городе Мазари-Шариф в Афганистане временно прекратило работать из-за обострения ситуации на севере страны.