Испанский патрульный корабль вошел в Черное море
Корабль военно-морских сил Испании вошел в акваторию Черного моря, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании», — говорится в сообщении. Судно должно присоединиться к учениям НАТО Sea Breeze.
Учения закончатся 10 июля. В них должны принять участие 5 тыс. военных, 40 самолетов и 32 корабля 32 стран, среди которых члены НАТО и Украина. В Минобороны сообщили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей, которые участвуют в учениях.
23 июня российские военные открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender, который нарушил морскую границу России у берегов Крыма в районе мыса Фиолент, сообщала пресс-служба Минобороны. Defender ранее прибыл в порт Одессы для участия в совместных с Украиной учений НАТО Sea Breeze.
Российский сторожевой корабль открыл в направлении британского судна предупредительный огонь, а самолет Су-24М сбросил бомбы по курсу его движения. Отмечается, что эсминец предупреждали о применении оружия в случае нарушения государственной границы, однако он не отреагировал.
При этом в Минобороны Великобритании заявили, что в направлении эсминца Defender у берегов Крыма не производилось никаких предупредительных выстрелов, бомбы с российского самолета по курсу его движения не сбрасывались.