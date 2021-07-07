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Убит президент Гаити Жовенель Моиз

Ведомости

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении преступников, проникших в его резиденцию в ночь на 7 июля, говорится в заявлении премьер-министра Клода Жозефа, которое разместила на своей странице в Twitter журналистка Мари Самуэль Шарль.

Ранение также получила супруга Моиза. Ей предоставляется необходимая помощь. Кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что они говорили по-испански.

Жозеф заявил, что ситуация в области безопасности в Гаити находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил страны. Он добавил, что в данный момент принимаются все меры для обеспечения преемственности государства и защиты нации.

Жовенель Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. С 1996 г. был женат на Мартин Мари Этьен Жозеф.

В октябре 2018 г. неизвестные совершили покушение на Моиза во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда президент не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных