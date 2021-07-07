Убит президент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении преступников, проникших в его резиденцию в ночь на 7 июля, говорится в заявлении премьер-министра Клода Жозефа, которое разместила на своей странице в Twitter журналистка Мари Самуэль Шарль.
Ранение также получила супруга Моиза. Ей предоставляется необходимая помощь. Кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что они говорили по-испански.
Жозеф заявил, что ситуация в области безопасности в Гаити находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил страны. Он добавил, что в данный момент принимаются все меры для обеспечения преемственности государства и защиты нации.
Жовенель Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. С 1996 г. был женат на Мартин Мари Этьен Жозеф.
В октябре 2018 г. неизвестные совершили покушение на Моиза во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда президент не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны.