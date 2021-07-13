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Глава МВД Украины Аваков написал заявление об отставке

Ведомости

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook

По информации украинского агентства УНН, Верховная рада может рассмотреть вопрос об отставке Авакова 15 июля. Агентство уточняет, что вопрос об отставке Авакова будет рассмотрен сегодня на заседании пропрезидентской фракции «Слуга народа». 

Как сообщает издание «Новое Время»,  в офисе президента Украины Владимира Зеленского главным кандидатом на пост министра внутренних дел рассматривают секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. По информации издания, рассматривается на эту должность еще один кандидат — директор Центра инфраструктуры и технологий МВД Александр Ефименко. 

Аваков возглавил украинское МВД во время внутреннего политического кризиса в 2014 г. Он стал одним из двух министров, которые сохранили свои должности после ухода с поста экс-президента Украины Петра Порошенко и избрания Зеленского.

В июне 2020 г. в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Арсена Авакова с поста главы МВД. Документ был внесен фракцией «Голос», его подписали 55 депутатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных