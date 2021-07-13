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В Кремле отвергли решение ЕСПЧ по защите однополых браков в России

Ведомости

Исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в соответствии с которым Россия должна предоставить однополым парам правовую основу для признания и защиты их отношений, невозможно, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«По нашей Конституции — нельзя!» — заявил он агентству ТАСС.

Ранее ЕСПЧ по итогам рассмотрения заявления трех однополых пар из России заявил, что страна в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции по правам человека обязана избрать наиболее подходящую форму регистрации подобных отношений, указав, что это необязательно должен быть именно брак. Так, суд указал на необходимость создания правовой основы для признания и защиты подобного рода отношений в соответствии со внутренним законодательством государства.

3 июля прошлого года президент России Владимир Путин по итогам общероссийского голосования подписал указ о внесении поправок в Конституцию. 4 июля они вступили в силу. В соответствии с изменениями браком в России признается союз мужчины и женщины. Еще до одобрения поправок глава государства заявил, что, пока он находится на своем посту, в стране не будет «родителя № 1 и родителя № 2».

Ранее по теме: ЕСПЧ обязал Россию создать правовую основу для защиты однополых отношений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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