РБК узнал о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов
Источник в аппарате правительства подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.
По данным обоих источников, кураторство над округами распределили следующим образом:
Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский федеральный округ. В правительстве она отвечает в том числе за недропользование, лесное хозяйство и экологию, а в Сибири «сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса», отметил собеседник издания.
Татьяна Голикова станет куратором Северо-Западного ФО. Она отвечает за здравоохранение и образование; в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также крупные вузы.
Дмитрий Григоренко, отвечающий за работу Минфина, будет курировать Центральный федеральный округ. Оба собеседника издания отметили, что ЦФО – один из ключевых источников дохода федерального бюджета.
Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.
Юрий Борисов станет куратором Уральского федерального округа. В правительстве он отвечает за промышленность и оборонку, которые занимают ведущее место в экономике региона.
Александр Новак будет курировать Северный Кавказ. Он занимается топливно-энергетическим комплексом, ситуацию с которым нужно стабилизировать в округе.
Марат Хуснуллин, который сейчас курирует Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ. Источники пояснили, что развитие туризма в регионе связано со строительством и инфраструктурой.
Дмитрий Чернышенко станет куратором Приволжского федерального округа. Вице-премьер отвечает за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие. На долю ПФО приходится около половины экспорта технологий, в нем расположена треть инновационно-активных предприятий, пояснил собеседник издания.
Назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов анонсировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По мнению президента, такой подход обоснован: контакт с территориями и погружение в их проблемы будут более прочными и постоянными. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться [до регионов] более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — подчеркнул он.