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РБК узнал о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил кураторство над федеральными округами между вице-премьерами, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Источник в аппарате правительства подтвердил, что распоряжение об ответственности вице-премьеров за социально-экономическое развитие территорий подписано и новые полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

По данным обоих источников, кураторство над округами распределили следующим образом:

  • Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский федеральный округ. В правительстве она отвечает в том числе за недропользование, лесное хозяйство и экологию, а в Сибири «сосредоточены основные топливно-энергетические и лесные богатства, но остро стоит вопрос сохранения экологического баланса», отметил собеседник издания.

  • Татьяна Голикова станет куратором Северо-Западного ФО. Она отвечает за здравоохранение и образование; в округе сосредоточены производства жизненно важных вакцин и лекарств, а также крупные вузы.

  • Дмитрий Григоренко, отвечающий за работу Минфина, будет курировать Центральный федеральный округ. Оба собеседника издания отметили, что ЦФО – один из ключевых источников дохода федерального бюджета.

  • Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.

  • Юрий Борисов станет куратором Уральского федерального округа. В правительстве он отвечает за промышленность и оборонку, которые занимают ведущее место в экономике региона.

  • Александр Новак будет курировать Северный Кавказ. Он занимается топливно-энергетическим комплексом, ситуацию с которым нужно стабилизировать в округе.

  • Марат Хуснуллин, который сейчас курирует Крым, будет отвечать за весь Южный федеральный округ. Источники пояснили, что развитие туризма в регионе связано со строительством и инфраструктурой.

  • Дмитрий Чернышенко станет куратором Приволжского федерального округа. Вице-премьер отвечает за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие. На долю ПФО приходится около половины экспорта технологий, в нем расположена треть инновационно-активных предприятий, пояснил собеседник издания.

Назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов анонсировал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По мнению президента, такой подход обоснован: контакт с территориями и погружение в их проблемы будут более прочными и постоянными. «Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться [до регионов] более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий», — подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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