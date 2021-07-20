Россия получила заявки на поставку истребителей Су-35

«К нам регулярно поступают официальные обращения на самолеты Су-35. В частности, начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины. От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод-изготовитель», — рассказал Шугаев. По его словам, современные российские самолеты, в том числе Су-35, успешно зарекомендовали себя во время операции ВКС России в Сирии.