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Россия получила заявки на поставку истребителей Су-35

Ведомости

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) получила несколько заявок от иностранных партнеров на демонстрацию и поставку самолетов Су-35, сообщил директор службы Дмитрий Шугаев в интервью «РИА Новости».

«К нам регулярно поступают официальные обращения на самолеты Су-35. В частности, начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины. От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод-изготовитель», — рассказал Шугаев. По его словам, современные российские самолеты, в том числе Су-35, успешно зарекомендовали себя во время операции ВКС России в Сирии.

Россия также получила несколько иностранных заявок на поставки МиГ-35. В 2019–2020 гг. в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два — на поставку, сказал он.

Су-35 – сверхманевренный истребитель, который предназначен для завоевания превосходства в воздухе, авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В ВКС России поступает модификация Су-35С.

МиГ-35 впервые показали на авиасалоне МАКС-2017. Самолет представляет собой модернизированную версию МиГ-29к. Серийное производство МиГ-35 началось в России в августе прошлого года. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных и неподвижных наземных целей, его максимальная скорость достигает 2100 км/ч, максимальная дальность полета 3000 км, а максимальная взлетная масса – 24 500 кг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных