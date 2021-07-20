Россия получила заявки на поставку истребителей Су-35
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) получила несколько заявок от иностранных партнеров на демонстрацию и поставку самолетов Су-35, сообщил директор службы Дмитрий Шугаев в интервью «РИА Новости».
«К нам регулярно поступают официальные обращения на самолеты Су-35. В частности, начиная с 2019 года в ФСВТС поступило несколько обращений от иностранных партнеров на эти машины. От кого-то мы получаем заказы на поставки, кто-то просит провести демонстрационные полеты или же посетить завод-изготовитель», — рассказал Шугаев. По его словам, современные российские самолеты, в том числе Су-35, успешно зарекомендовали себя во время операции ВКС России в Сирии.
Россия также получила несколько иностранных заявок на поставки МиГ-35. В 2019–2020 гг. в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два — на поставку, сказал он.
Су-35 – сверхманевренный истребитель, который предназначен для завоевания превосходства в воздухе, авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В ВКС России поступает модификация Су-35С.
МиГ-35 впервые показали на авиасалоне МАКС-2017. Самолет представляет собой модернизированную версию МиГ-29к. Серийное производство МиГ-35 началось в России в августе прошлого года. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных и неподвижных наземных целей, его максимальная скорость достигает 2100 км/ч, максимальная дальность полета 3000 км, а максимальная взлетная масса – 24 500 кг.