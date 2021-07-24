Центризбирком исключил Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

КПРФ выдвинула список кандидатов на выборы депутатов Госдумы на съезде 24 июня. В его общефедеральную часть вошли 15 человек, а первая тройка выглядила так: председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и Грудинин. 20 июля Зюганов после первых сообщений СМИ о владении Грудининым офшором заявил об «очередных инсинуациях», отметив, что Грудинин идет на выборы, и «никто его из списка убирать не будет».