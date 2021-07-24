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Центризбирком исключил Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, исключив из него директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, сообщил ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК.

Ранее экс-супруга Грудинина в обращении, направленном в комиссию, указывала на то, что у кандидата КПРФ, по ее данным, есть иностранный офшор, сведения о котором он якобы скрыл при подачи документов в ЦИК. Речь идет об офшоре Bontro LTD в Белизе, уточнял «Интерфакс».

Поскольку экс-супруга Грудинина не представила доказательств владения им офшором, ЦИК сам отправил запрос в ФНС и Генпрокуратуру. В соответствии с законодательством, кандидат, который участвует в выборах, обязан к моменту предоставления своих документов на регистрацию прекратить пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

«В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (№ 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено», — говорилось в проекте постановления ЦИК, отмечало ранее сегодня агентство.

Грудинин на заседании ЦИК заявил, что еще в 2018 г. перестал быть владельцем этой компании и призвал комиссию «не делать поспешных выводов».

КПРФ выдвинула список кандидатов на выборы депутатов Госдумы на съезде 24 июня. В его общефедеральную часть вошли 15 человек, а первая тройка выглядила так: председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и Грудинин. 20 июля Зюганов после первых сообщений СМИ о владении Грудининым офшором заявил об «очередных инсинуациях», отметив, что Грудинин идет на выборы, и «никто его из списка убирать не будет». 

Ранее по теме: Налоговая проверит информацию о предполагаемом офшоре Грудинина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных