Налоговая проверит информацию о предполагаемом офшоре Грудинина
Рабочая группа Центризбиркома рассмотрела обращение экс-супруги кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Николай Булаев. Экс-супруга Грудинина ранее в обращении, направленном в комиссию, указывала на, что у кандидата КПРФ, по ее данным, есть иностранный офшор, сведения о котором он якобы скрыл при подачи документов в ЦИК.
Грудинин к заседанию рабочей группы представил в ЦИК сведения о том, что иностранный офшор закрыт в 2018 г., сказал «Ведомостям» представитель КПРФ в ЦИК с правом совещательного голоса Сергея Чикирев. Булаев уточнил ТАСС, что согласно пояснениям кандидата КПРФ, он прекратил быть владельцем компании в апреле 2017 г. Речь идет об офшоре Bontro LTD в Белизе, сообщает «Интерфакс».
Поскольку экс-супруга Грудинина не представила доказательств владения им офшором, ЦИК сам отправил запрос в ответственные органы, которые займутся проверкой, сказал Чикирев. Запрос был направлен еще до заседания рабочей группы, говорит собеседник, близкий к ЦИК: проверку проведет ФНС и прокуратура. Булаев заявил после заседания рабочей группы, что комиссия не получила ответов «от соответствующих органов» на свои запросы.
Кандидат, который участвует в выборах, обязан к моменту предоставления своих документов на регистрацию прекратить пользоваться иностранными финансовыми инструментами, говорит юрист Антон Рудаков. В случае появления доказательств о владении Грудининым долями, акциями или паями иностранного юридического лица, комиссия должна будет отказать ему в регистрации в качестве кандидата, сказал юрист.
Вопрос о регистрации предвыборного списка КПРФ, в котором Грудинин идет на третьем месте вслед за председателем партии Геннадием Зюгановым и космонавтом Светланой Савицкой, будет рассмотрен ЦИК 24 июля. На данный момент «федеральный список кандидатов в Госдуму, представленный КПРФ для регистрации кандидатов, остается в первоначальном варианте», сказал ТАСС Булаев.