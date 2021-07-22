Налоговая проверит информацию о предполагаемом офшоре Грудинина

Грудинин к заседанию рабочей группы представил в ЦИК сведения о том, что иностранный офшор закрыт в 2018 г., сказал «Ведомостям» представитель КПРФ в ЦИК с правом совещательного голоса Сергея Чикирев. Булаев уточнил ТАСС, что согласно пояснениям кандидата КПРФ, он прекратил быть владельцем компании в апреле 2017 г. Речь идет об офшоре Bontro LTD в Белизе, сообщает «Интерфакс».