Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Налоговая проверит информацию о предполагаемом офшоре Грудинина

Ведомости

Рабочая группа Центризбиркома рассмотрела обращение экс-супруги кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Николай Булаев. Экс-супруга Грудинина ранее в обращении, направленном в комиссию, указывала на, что у кандидата КПРФ, по ее данным, есть иностранный офшор, сведения о котором он якобы скрыл при подачи документов в ЦИК.

Ранее по теме: Грудинина проверят на наличие офшора накануне регистрации списка КПРФ

Грудинин к заседанию рабочей группы представил в ЦИК сведения о том, что иностранный офшор закрыт в 2018 г., сказал «Ведомостям» представитель КПРФ в ЦИК с правом совещательного голоса Сергея Чикирев. Булаев уточнил ТАСС, что согласно пояснениям кандидата КПРФ, он прекратил быть владельцем компании в апреле 2017 г. Речь идет об офшоре Bontro LTD в Белизе, сообщает «Интерфакс».

Поскольку экс-супруга Грудинина не представила доказательств владения им офшором, ЦИК сам отправил запрос в ответственные органы, которые займутся проверкой, сказал Чикирев. Запрос был направлен еще до заседания рабочей группы, говорит собеседник, близкий к ЦИК: проверку проведет ФНС и прокуратура. Булаев заявил после заседания рабочей группы, что комиссия не получила ответов «от соответствующих органов» на свои запросы.

Кандидат, который участвует в выборах, обязан к моменту предоставления своих документов на регистрацию прекратить пользоваться иностранными финансовыми инструментами, говорит юрист Антон Рудаков. В случае появления доказательств о владении Грудининым долями, акциями или паями иностранного юридического лица, комиссия должна будет отказать ему в регистрации в качестве кандидата, сказал юрист.

Вопрос о регистрации предвыборного списка КПРФ, в котором Грудинин идет на третьем месте вслед за председателем партии Геннадием Зюгановым и космонавтом Светланой Савицкой, будет рассмотрен ЦИК 24 июля. На данный момент «федеральный список кандидатов в Госдуму, представленный КПРФ для регистрации кандидатов, остается в первоначальном варианте», сказал ТАСС Булаев.

Ранее по теме: Геннадий Зюганов рассказал, кто поведет КПРФ на выборы в Госдуму

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных