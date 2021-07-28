Источники Bloomberg заявили о «российской дезинформации» против немецкого политика
Москва якобы проводит кампанию по дезинформации против кандидата на пост канцлера Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналены Бербок из-за ее позиции в отношении России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, немецкий политик стала восприниматься как угроза после того, как она ненадолго заняла лидерскую позицию по результатам опросов населения, проведенных в преддверии сентябрьских выборов.
Так, особую обеспокоенность Москвы якобы вызывают выступления Бербок против газопровода «Северный поток — 2», который на данный момент завершен на 99%. Кроме того, Кремль опасается, что приход политика к власти станет серьезным ударом по глобальным интересам России, разрушит ее связи с Германией и принесет выгоду США.
«Зеленые» предупредили немецкие спецслужбы об участившихся кибератаках, исходящих со стороны России. В то же время у них нет доказательств, что в них замешан Кремль, уточняет Bloomberg. Немецкие чиновники сообщили о получении большого количества фишинговых электронных писем, направленных на установку шпионского программного обеспечения. В то же время сама Бербок стала мишенью фейковых новостей и клеветы в социальных сетях. Например, в интернете распространилась информация, будто кандидат «приукрасила» свое резюме и использовала отрывки из книги для изложения своего политического видения, что является плагиатом. В результате кампании по дезинформации уровень поддержки Бербок упал примерно на 10 пунктов за последние три месяца.
Немецкая контрразведка предупредила об угрозе кибератак, исходящих из России, в преддверии выборов 26 сентября, в том числе от таких групп, как APT 28, известной как Fancy Bear, сообщает Bloomberg. Государственные и политические структуры Германии сталкиваются с «принципиально возросшим потенциалом риска» со стороны Москвы, следует из ежегодного отчета Федеральной службы защиты Конституции Германии.
Россия неоднократно отвергала обвинения в кибератаках, называя их бездоказательными, и призывала к сотрудничеству в сфере создания глобального механизма по борьбе с киберпреступностью.