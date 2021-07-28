Источники Bloomberg заявили о «российской дезинформации» против немецкого политика

«Зеленые» предупредили немецкие спецслужбы об участившихся кибератаках, исходящих со стороны России. В то же время у них нет доказательств, что в них замешан Кремль, уточняет Bloomberg. Немецкие чиновники сообщили о получении большого количества фишинговых электронных писем, направленных на установку шпионского программного обеспечения. В то же время сама Бербок стала мишенью фейковых новостей и клеветы в социальных сетях. Например, в интернете распространилась информация, будто кандидат «приукрасила» свое резюме и использовала отрывки из книги для изложения своего политического видения, что является плагиатом. В результате кампании по дезинформации уровень поддержки Бербок упал примерно на 10 пунктов за последние три месяца.