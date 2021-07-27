В США заявили о большом количестве кибератак с территории России

«Безусловно, первое место в этом списке занимает Россия. Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, но мы действительно полагаем, что российские власти не делают того, что могли бы, для их прекращения», — заявил Даунинг (цитата по «РИА Новости»).