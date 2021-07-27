В США заявили о большом количестве кибератак с территории России
Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки против США, заявил в ходе слушаний в американском Сенате заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг. В то же время не факт, что российские власти имеют отношение к этому, добавил он.
«Безусловно, первое место в этом списке занимает Россия. Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, но мы действительно полагаем, что российские власти не делают того, что могли бы, для их прекращения», — заявил Даунинг (цитата по «РИА Новости»).
Ранее США неоднократно обвиняли Россию в различных кибератаках. Более того, Вашингтон заявил, что российские хакеры имеют отношение ко взлому программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией. В связи с этим власти США ввели санкции, наложив ограничения на российский госдолг. Москва, в свою очередь, неоднократно опровергала причастность к этому и прочим инцидентам.
9 июля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого первый выразил готовность к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. При этом глава государства добавил, что взаимодействие стран в данной сфере должно носить постоянный и неполитизированный характер.
1 июля американские и британские спецслужбы заявили, что Россия проводила кибератаки против «сотен американских и других организаций». Основными целями атак, по мнению ведомств, стали государственные, военные и оборонные организации, энергетические, логистические и юридические компании и прочие. При этом кибератаки якобы совершались минимум с середины 2019 г. до начала 2021 г. и, возможно, продолжаются до сих пор, отметили авторы доклада.