В США и Британии обвинили Россию в кибератаках против «сотен организаций»

Кибератаки стали одной из тем переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве. В ходе итоговой пресс-конференции российский лидер заявил, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространств США и Канады. При этом России в этом списке нет. Байден на пресс-конференции сообщил, что заявил Путину о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что представил перечень из 16 типов таких объектов, в отношении которых будут запрещены кибератаки и другие нападения.