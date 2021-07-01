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В США и Британии обвинили Россию в кибератаках против «сотен организаций»

Ведомости

Россия проводила кибератаки против «сотен американских и других организаций», следует из документа, подготовленного совместно американскими Агентством национальной безопасности, Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры, Федеральным бюро расследований и британским Национальным центром по кибербезопасности.

Кибератаки, о которых сообщается в документе, якобы проводились как минимум с середины 2019 г. до начала 2021 г. При этом отмечается, что они «практически наверняка по-прежнему продолжаются». В осуществлении такой деятельности ведомства обвинили «Главный центр специальной службы Главного разведывательного управления Генерального штаба России» (ГРУ — прежнее название Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил).

«Среди целей — государственные и военные, оборонные организации, энергетические компании, высшее образование, логистические компании, юридические фирмы, медиа-компании, политические консультанты или политические партии, а также аналитические центры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Агентства национальной безопасности США.

«Вредоносная деятельность 85-го главного специального центра ГРУ ранее приписывалась частным игрокам, которые использовали имена Fancy Bear, APT28, Strontium и др. Значительная часть усилий 85-го центра была направлена против организаций, использующих облачные сервисы Microsoft Office 365; однако они [кибератаки] также были нацелены на других поставщиков услуг и локальные почтовые серверы», — отмечается в документе.

США неоднократно обвиняли Россию в различных кибератаках. Из-за взлома программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией, Вашингтон ввел антироссийские санкции, наложив ограничения в том числе и на госдолг страны. Москва, в свою очередь, причастность к данному инциденту неоднократно опровергала.

Последняя значительная кибератака в США произошла на крупнейшего оператора сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля Colonial Pipeline. Она привела к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде американских регионов. Однако в этот раз власти США заявили об отсутствии прямой связи между Россией и хакерами, при этом они говорили, что организовавшие атаку злоумышленники могут проживать в России.

Кибератаки стали одной из тем переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве. В ходе итоговой пресс-конференции российский лидер заявил, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространств США и Канады. При этом России в этом списке нет. Байден на пресс-конференции сообщил, что заявил Путину о недопустимости кибератак на критическую инфраструктуру. Он отметил, что представил перечень из 16 типов таких объектов, в отношении которых будут запрещены кибератаки и другие нападения.

Ранее по теме: В МИДе заявили об отсутствии ответа США на запросы России по кибератакам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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