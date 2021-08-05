Путин и президент Эквадора обсудили совместную борьбу с коронавирусом

«При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Рассмотрены также вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.