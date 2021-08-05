Путин и президент Эквадора обсудили совместную борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Эквадора Гильермо Лассо, сообщает пресс-служба Кремля.
«При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах. Рассмотрены также вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Помимо этого глава российского государства поздравил Лассо с Днем независимости Эквадора, который состоится 10 августа.
Стороны также условились о продолжении контактов.