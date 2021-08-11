Протасевич назвал себя соучастником попытки госпереворота в Белоруссии

«Наверное, да. Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, в частности, к чему позже и в том числе сейчас приходит оппозиция. Я, действительно, во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы, которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал», — сказал он в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло, отвечая на вопрос, считает ли себя соавтором попытки госпереворота в республике.