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Протасевич назвал себя соучастником попытки госпереворота в Белоруссии

Ведомости

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что был соавтором попытки госпереворота в Белоруссии.

«Наверное, да. Я искренне верил в то, что я делал. И я делал это совсем не ради того, в частности, к чему позже и в том числе сейчас приходит оппозиция. Я, действительно, во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы, которых, к сожалению, в реальной жизни гораздо меньше, чем я думал», — сказал он в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло, отвечая на вопрос, считает ли себя соавтором попытки госпереворота в республике.

Оппозиционный проект Nexta был основан Степаном Путило в 2015 г. и изначально базировался на Youtube. Впоследствии он перешел в Telegram, Протасевич присоединился к нему в 2019 г. В 2020 г. Nexta активно освещала протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, и координировала действия митингующих. В итоге канал был внесен белорусскими властями в перечень экстремистских. Путило и Протасевича занесли в список лиц, причастных к терроризму.

В конце сентября прошлого года Протасевич ушел из Nexta. При этом с конца 2020 г. он проживал в Литве. 23 мая этого года Протасевич и россиянка Софья Сапега летели в Вильнюс из Афин ирландской авиакомпанией Ryanair. Когда самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии, местное минобороны заявило о минировании лайнера и вынудило капитана совершить посадку в Минске. После этого Протасевича и Сапегу сняли с рейса, а затем — арестовали.

3 июня Протасевич в интервью белорусскому каналу ОНТ заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). До этого Сапега на видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором раскрывающего личные данные белорусских силовиков канала. Сейчас оба находятся под домашним арестом. Согласно заявлению белорусского Следственного комитета, мера пресечения была смягчена, так как молодые люди заключили соглашения о сотрудничестве со следствием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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