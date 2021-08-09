Лукашенко заявил, что Польша и Литва «заказали» Протасевича

23 мая Протасевич и россиянка Софья Сапега летели в Вильнюс из Афин ирландской авиакомпанией Ryanair. Оба на тот момент проживали в Литве, журналист уже был объявлен в Белоруссии в розыск и входил в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Когда самолет вошел в воздушное пространство республики, местное минобороны заявило о минировании лайнера и вынудило капитана совершить посадку в Минске. После этого Протасевича и Сапегу сняли с рейса, а затем — арестовали. В ответ на это Евросоюз ввел против Белоруссии санкции и отказался от использования воздушного пространства этой страны.