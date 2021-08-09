Лукашенко заявил, что Польша и Литва «заказали» Протасевича
Польша и Литва «заказали» бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, поэтому белорусские власти вынуждены защищать его, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами. Трансляцию мероприятия вел телеканал ОНТ на своей странице на Youtube.
«Слушайте, я сегодня не рад, что он (Протасевич. — Прим. ред.) оказался в Белоруссии. Мне бы было проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его заказали», — сказал глава республики.
Лукашенко выразил недоумение в связи с тем, для чего упомянутые страны пошли на такой шаг. Он перечислил ряд других представителей СМИ, которых назвал «провластными». Однако Протасевич, по словам президента, к таковым не относится.
«Протасевича вы зачем заказали? И мне надо его сейчас защищать, потому что, не дай Бог, случится с Протасевичем, как с Шишовым (активист Виталий Шишов, найден повешенным 3 августа в Киеве. — Прим. ред.), — крыть нечем, преступление на территории Белоруссии. Убивал Лукашенко Протасевича бы, не убивал — он здесь. Я за него несу ответственность. Я честно говорю, я уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался», — сказал президент.
23 мая Протасевич и россиянка Софья Сапега летели в Вильнюс из Афин ирландской авиакомпанией Ryanair. Оба на тот момент проживали в Литве, журналист уже был объявлен в Белоруссии в розыск и входил в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Когда самолет вошел в воздушное пространство республики, местное минобороны заявило о минировании лайнера и вынудило капитана совершить посадку в Минске. После этого Протасевича и Сапегу сняли с рейса, а затем — арестовали. В ответ на это Евросоюз ввел против Белоруссии санкции и отказался от использования воздушного пространства этой страны.
3 июня Протасевич в интервью белорусскому каналу ОНТ заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). До этого Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором раскрывающего личные данные белорусских силовиков канала. Сейчас оба находятся под домашним арестом. Согласно заявлению белорусского Следственного комитета, мера пресечения была смягчена, так как молодые люди заключили соглашения о сотрудничестве со следствием.