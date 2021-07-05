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В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии

Ведомости

Ситуация с нарушением прав человека в Белоруссии ухудшается: власти страны начали атаку на все гражданское общество, заявила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен, слова которой передает «РИА Новости».

«Ситуация тем более тревожна, что она продолжает ухудшаться: власти, похоже, начали полномасштабную атаку на все гражданское общество, направленную против людей из всех слоев общества», — заявила Марен в ходе 47-й сессии Совета ООН по правам человека, представляя доклад по положению дел в Белоруссии.

В самом докладе отмечается, что ситуация с правами человека в период с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. ухудшилась из-за глубокого политического кризиса, который вызван результатами выборов главы республики. За год в стране задержали более 35 000 человек за осуществление права на свободу мирных собраний или выражение солидарности с задержанными. При этом тысячи людей подверглись насилию, избиениям, унижениям и запугиванию со стороны сотрудников правоохранительных органов, а 530 человек в данный момент находятся под стражей из-за своих политических взглядов или своей деятельности, отметила Марен.

По ее словам, правоохранители и система правосудия «используются не для защиты прав человека, а для их ограничения». В то же время ситуация ухудшается из-за «атмосферы страха и безнаказанности, без привлечения виновных к ответственности».

Инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, Марен назвала борьбой с инакомыслием. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они находятся под арестом в Минске.

«Этот инцидент, потрясший международное сообщество, иллюстрирует желание властей покончить со всеми формами инакомыслия, проведя чистку общества от элементов, которые они считают нежелательными», — сказала спецдокладчик ООН.

После выборов президента республики в августе прошлого года в Белоруссии начались акции протеста. Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,09%. Позднее активность протестующих снизилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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