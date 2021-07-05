В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в Белоруссии

В самом докладе отмечается, что ситуация с правами человека в период с 1 апреля 2020 г. по 31 марта 2021 г. ухудшилась из-за глубокого политического кризиса, который вызван результатами выборов главы республики. За год в стране задержали более 35 000 человек за осуществление права на свободу мирных собраний или выражение солидарности с задержанными. При этом тысячи людей подверглись насилию, избиениям, унижениям и запугиванию со стороны сотрудников правоохранительных органов, а 530 человек в данный момент находятся под стражей из-за своих политических взглядов или своей деятельности, отметила Марен.