Офис Тихановской сообщил о получении дипломатического статуса в Литве

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции на выборах, которые прошли в августе 2020 г. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявила, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые. Под этими лозунгами в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев.