Офис Тихановской сообщил о получении дипломатического статуса в Литве
Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской получил официальный дипломатический статус в Литве. Об этом сообщил Telegram-канал Тихановской со ссылкой на главу литовского МИДа Габриэлюса Ландсбергиса.
«Офис Тихановской получил дипстатус в Литве. Это значит, что белорусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС», — говорится в сообщении. По словам Тихановской, Литва «запустила новый этап делегитимизации режима». Тихановская, по ее словам, ведет работу по открытию своих официальных представительств от лица «белорусского народа» и в других странах.
В частности, в середине июня президент Чехии Милош Земан предложил Тихановской открыть офис в Праге. Экс-кандидат в президенты Белоруссии находилась в стране в период с 6 по 10 июня по приглашению спикера Сената (верхней палаты) парламента республики.
Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции на выборах, которые прошли в августе 2020 г. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявила, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые. Под этими лозунгами в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев.
Сама Тихановская после этого переехала в Литву. Массовые протесты в Белоруссии прекратились.