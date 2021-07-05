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Офис Тихановской сообщил о получении дипломатического статуса в Литве

Ведомости

Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской получил официальный дипломатический статус в Литве. Об этом сообщил Telegram-канал Тихановской со ссылкой на главу литовского МИДа Габриэлюса Ландсбергиса.

«Офис Тихановской получил дипстатус в Литве. Это значит, что белорусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС», — говорится в сообщении. По словам Тихановской, Литва «запустила новый этап делегитимизации режима». Тихановская, по ее словам, ведет работу по открытию своих официальных представительств от лица «белорусского народа» и в других странах.

В частности, в середине июня президент Чехии Милош Земан предложил Тихановской открыть офис в Праге. Экс-кандидат в президенты Белоруссии находилась в стране в период с 6 по 10 июня по приглашению спикера Сената (верхней палаты) парламента республики.

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции на выборах, которые прошли в августе 2020 г. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявила, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые. Под этими лозунгами в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев.

Сама Тихановская после этого переехала в Литву. Массовые протесты в Белоруссии прекратились.

Ранее по теме: Тихановской предложили открыть представительство белорусской оппозиции в Праге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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