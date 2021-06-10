Тихановской предложили открыть представительство белорусской оппозиции в Праге

После этого в стране начались беспорядки, оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность, при этом протесты в Белоруссии прекратились.