Тихановской предложили открыть представительство белорусской оппозиции в Праге
Чешский президент Милош Земан предложил бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской открыть в Праге представительство белорусской оппозиции, передает ТАСС.
Экс-кандидат в белорусские лидеры находилась в Чехии в период с 6 по 10 июня по приглашению спикера Сената (верхней палаты) парламента республики.
«Это была дружеская встреча [с Тихановской в Праге]. Я ей предложил, чтобы белорусская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо», — сказал Земан в эфире радиостанции Frekvence 1.
Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе прошлого года. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.
После этого в стране начались беспорядки, оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность, при этом протесты в Белоруссии прекратились.