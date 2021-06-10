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Тихановской предложили открыть представительство белорусской оппозиции в Праге

Ведомости

Чешский президент Милош Земан предложил бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской открыть в Праге представительство белорусской оппозиции, передает ТАСС.

Экс-кандидат в белорусские лидеры находилась в Чехии в период с 6 по 10 июня по приглашению спикера Сената (верхней палаты) парламента республики.

«Это была дружеская встреча [с Тихановской в Праге]. Я ей предложил, чтобы белорусская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо», — сказал Земан в эфире радиостанции Frekvence 1.

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе прошлого года. Она на них набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.

После этого в стране начались беспорядки, оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность, при этом протесты в Белоруссии прекратились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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